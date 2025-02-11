DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan yangın mağduru aileye yardım eli uzatıldı.

Şehitlik Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın son katında, biri zihinsel engelli olmak üzere 4 çocuğuyla birlikte yaşayan D.A.’nın evi, 22 Ocak’ta çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yaşam alanlarının tamamen kül olması sonrası zor durumda kalan D.A., evin onarımı için birçok yere başvuruda bulundu.

Çocuklarının sağlığından endişe duyan anne D.A., başvurduğu yerlerden olumlu dönüş alamadı.

YANAN EVİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ YENİLEDİ

Evinin onarımı ile ilgili birçok yere başvuran D.A. sonuç alamadı. İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bilgisayar teknikeri olarak görev yapan Şahin Avcıl, sorunun giderilmesi için İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi ve öğrencilerinin de dahil olduğu kampanya başlattı.

Yanan evle ilgili okul yönetiminin girişimleri ile İnşaat Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri boya ve badana yaparken, Elektrik Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri ise evin elektrik tesisatlarını yeniledi.

"BİRÇOK HAYIRSEVERİN DESTEĞİYLE EV RESTORE EDİLDİ"

Şahin Avcıl, durumu öğrenir öğrenmez sosyal medyada paylaştığını ve okul yönetimini de konudan haberdar ettiğini belirterek, “Birçok hayırsever ile STK desteğiyle evi yeniden restore ederek aileye teslim etmeyi planlıyorum. Ayrıca ev eşyası eksikliklerimiz kaldı, İnşallah, böyle bir facia, hiçbir ailede yaşanmaz diye temenni ediyoruz.” diye konuştu.