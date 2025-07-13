Diyarbakır'da sıcakların kurtarıcısı: Meyan kökü şerbeti

Yüzyıllardır bölgede tüketilen meyan kökü şerbeti, doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengelemeye yardımcı oluyor.

Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatıcı, bağışıklığı destekleyici ve ferahlatıcı etkileriyle bilinen şerbet, özellikle sıcak saatlerde Diyarbakır sokaklarında en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

YAZ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Vatandaşlar, sıcak havalarda susuzluklarını gidermek ve serinlemek için buz gibi meyan şerbetine yönelirken, şerbet satıcıları da yoğun talep nedeniyle işlerinde artış yaşandığını belirtiyor.

Geleneksel lezzetleriyle bilinen Diyarbakır'da meyan kökü şerbeti, yazın en çok aranan doğal içeceklerinden biri olmaya devam ediyor.

"ŞERBETİN FAYDASI DA ÇOKTUR"

Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde meyan kökü şerbeti satışı yapan Keko lakaplı esnaf, 38 yıldır bu şerbeti yaptığını ve sadece Diyarbakır'a özgü olduğunu söyledi.

Esnaf, şöyle konuştu:

Bildiğiniz gibi Diyarbakır bayağı sıcaktır ama bunun bir bardağını içtiğin zaman serinliyorsunuz. Faydaları da çoktur. Mideye, böbreğe, bağırsağa ve şeker hastalıklarına birebirdir. Meclis'e kadar götürmüşüm. Türkiye'nin hemen hemen her yerine götürüyoruz bu şerbeti. Yalnızca Diyarbakır’a özgüdür. Bazı illerde de yapıyorlar ama Diyarbakır şerbeti kadar kimse yapamaz.

Vatandaşlardan Abdullatif Sürer, bu şerbetin Diyarbakır'da çok meşhur olduğunu belirterek, "Şerbetimizi içtik ve serinledik." dedi.