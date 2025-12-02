Doğal gaz faturasında gizli tasarruf: Sıcaklığı 1 derece azaltmak yüzde 7 kazandırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarının başlamasıyla doğal gaz tüketimi hızla yükselirken, tasarruflu ve güvenli kullanım yöntemleri yeniden önem kazandı. Enerji uzmanlarına göre yalnızca oda sıcaklığını 1 derece düşürmek bile faturayı yüzde 7 azaltabiliyor.

Bu dönemde alınacak basit önlemler, hem enerji verimliliğine hem de iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunuyor. İdeal sıcaklığın 20-22 derece arasında tutulması, ısı kaybını azaltan perdelerin kullanılması ve peteklerin önünün kapatılmaması tasarrufu artıran temel uygulamalar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, kombilerin gece modu ya da düşük sıcaklık ayarında çalıştırılmasını öneriyor. Konutlarda yalıtım eksiklerinin giderilmesi ve düzenli bakımın yapılması da doğal gaz tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.

TESİSAT VE TERMOSTAT TASARRUFUN ANAHTARI

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) İç Tesisat Müdürlüğü Makine Mühendisi Taha Kayapınar, kış hazırlıkları kapsamında tasarruflu ve güvenli doğal gaz kullanımına yönelik bilgiler paylaştı.

En verimli ve güvenli yakıtın doğal gaz olduğunu belirten Kayapınar, "Yoğuşmalı cihazların tercih edilmesi doğal gazın daha verimli kullanılmasına yardımcı olacaktır. Bu cihazlar yakıt tasarrufu açısından oldukça önemli. Ayrıca, tesisatın bakımının yılda belirli zamanlarda yetkili kişilerce yaptırılması gerekiyor. Peteklerin önlerine koltuk, perde konulması veya üzerine çamaşır asılması sık yapılan yanlış olarak öne çıkıyor. Bunlar tasarrufu olumsuz etkiliyor. Sıcaklık ayarı yapabilen oda termostatlarının kullanımı önemli. Odanın ihtiyacına göre sıcaklığını ayarlarsak yakıtı tasarruflu kullanırız. Termostatı 1 derece düşürmek, konfor sıcaklığını 1 derece azaltmak yüzde 7'ye kadar doğal gaz tasarrufu sağlıyor." diye konuştu.

Kayapınar ayrıca, çok soğuk havalarda kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük dereceye almak gerektiğini belirtti. Bu yöntem, evin yeniden ısıtılması için harcanan doğal gaz miktarını azaltıyor.

DOĞRU TESİSAT HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kayapınar, doğal gaz tüketiminde tesisatın da kritik rol oynadığını belirterek şu uyarıları yaptı:

• Müstakil konutlarda cihaza uygun çelik baca kullanılmalı.

• Ortak veya alüminyum baca kullanılan sistemlerde karbonmonoksit riski artabiliyor.

• Hermetik cihaz kullanılıyorsa yoğuşmalı hermetik modeller verimlilik açısından daha uygun.

ACİL DURUMDA 187 ARANMALI

Başkentgaz Acil Müdahale Müdürlüğü Makine Mühendisi İnan Uğur Yüceer, doğal gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenleri hatırlattı:

"Acil durum olduğunda, sokak, ev, bina, iş yeri gibi yerlerde gaz kokusu hissedildiğinde doğal gaz acil ihbar hattı olan 187'yi aramak gerekiyor. Eğer daire içerisinde koku hissedilirse, kokusu çürümüş sarımsağa benziyor, doğal gaz sayaç vanasından doğal gazın kesilmesi gerekiyor. Ortam havalandırılıp 187'yi aramak önemli. Gelen ekipler kontrolleri yapıp, ortamı güvenli hale getirdikten sonra doğal gaz kullanımına devam edebilirsiniz. Ekipmanların ve cihazların sertifikalı firmalar ya da yetkili servisler tarafından yaptırılmasını tavsiye ediyoruz."

Yüceer, kombi ve ocakların güvenli kullanımı için şu tavsiyeleri verdi:

- Baca temizliği yılda bir kez yapılmalı.

- Ocağın bulunduğu yerde de havalandırma kesinlikle kapatılmamalı.

- Ocak ve kombi bağlantılarının çelik örgülü fleks hat ile yapılması gerekiyor.

- Alev emniyet sistemli ocaklar, taşma durumunda gaz akışını otomatik keserek yangın riskini azaltır.

SAYAÇ GÜVENLİĞİ VE BEDELİ

Başkentgaz Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Ersin Sağlam da Başkentgaz'ın abonelerine kesintisiz ve güvenli doğal gaz hizmeti sunmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar kullanılan ön ödemeli, elektronik sayaçların sık sık arıza yapması hatalı tahakkuklara neden oluyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyetsizliklerine sebep olmasından ötürü ölçüm hassasiyetini yitirmelerinden kaynaklı değişimi söz konusu mevzuat gereğidir. Yeni sayaçlar takılırken talep edilen güvence bedeli mevzuatlara göre tahsil edilen standart bir uygulamadır. Aboneler isterse bu bedeli 6 taksite ödeme imkanına sahip olup abonelik sonlandırdığı takdirde de TÜFE'siyle beraber iadesini almaktadır. Tüm bu işlemler şirketin mobil uygulaması ve e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılmaktadır."