Doğru Emici Külot ile Hayatı Tazeleyin

Türkiye yaş ortalaması TÜİK verilerine göre; 2018 yılında %8,8’den, 2023 yılında %10,2'ye yükseldi. Türkiye'de yaş ortalamasındaki yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek bir hız ile artış gösteriyor. Bununla birlikte her yıl ortalama 1 milyon bebek dünyaya geliyor ve böylece yaklaşık 1 milyon kadın ilk kez ya da yeniden anne oluyor.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus TÜİK verilerine göre; 2028-2023 yılları arasında %21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Yaklaşık 9 milyon kişinin %44,5'ini erkekler, %55,5'ini ise kadınlar oluşturuyor. Ayrıca yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %12,9, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörülüyor.

Türkiye’deki genç nüfus giderek azalsa da her yıl ortalama 1 milyon bebek dünyaya geliyor. Ebeveynliğin eşsiz deneyimini de yaklaşık aynı rakamda kadın ilk kez ya da yeniden tadıyor.

İster bebeğinizle yeniden doğun isterseniz yalnızca yeni yaşınızın tadını çıkarın. Her yaşın verdiği keyif ve yapılacaklar listesi elbette bambaşka. Her dönemin kendi içindeki güzelliklerini yaşamak ise her bireyin hakkı.

Özgüven ve rahatlık ile yaşam kalitesinin artışı

Ülkemizde giderek artan yaş ortalamasındaki bireyler ve yeni anneler için FreshLife, yaşam kalitesinin arttırarak standartları üst seviyeye taşıyor. Böylelikle bireylerin her an kendilerini güvende hissederek özgüvenli ve rahat olmalarını sağlıyor.

Yeni doğanların aileleri ile verimli zaman geçirmesinin önemini bilen FreshLife, doğum çantalarında da yer alarak kadınların yanında oluyor. FresLife, yeni doğum yapmış annelerin hayatlarındaki en özel dönemlerden biri olan bu süreci daha huzurlu geçirmelerine destek oluyor.

Benzersiz iç yüzey

Hassas cilt yapısı için FreshLife, faydaları saymakla bitmeyen kantoran yağı, hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı içeriğine sahip iç yüzeyiyle Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Yeni nesil 5 katmanlı yapısıyla konfor ve yüksek emme kapasitesi sunuyor. Nefes alan tekstil yüzeyine ek emici külot, kokuyu ve sıvıyı hapsediyor.

Doğru emici külot ile hayatı tazelemek isteyenler için geliştirilen Freshlife, her yaşta rahatlık ve özgüven için tüm beklentileri karşılıyor.

