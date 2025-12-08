Doğu Akdeniz'in derinliklerine inen dalgıçlar canlıların renkli dünyasını görüntüledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın da yer aldığı 50 kişilik dalış ekibi, deniz altındaki doğal güzellikleri tanıtma amacıyla Hatay'da buluştu.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi'nin eşlik ettiği ekip, ilk olarak Samandağ ilçesindeki Kel Dağı koylarında dalış yaptı.

KAMERALAR SU ALTI DÜNYASINI KAYDA ALDI

Su altı kameralarıyla vatozları ve Hint-Pasifik kökenli kedi balıklarını görüntüleyen katılımcılar, daha sonra Yayladağı ilçesi Kel Dağı bölgesindeki Karamağara'dan girdikleri suda, arkeolojik buluntuları, denizkestanelerini ve caretta carettaları kayda aldı.

SU ALTI MAĞARASINDAKİ YAPILAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ekibin sonraki durağı, dalış eğitmeni Mahmut İğde ve dalış partneri doktor Cihan Öztürk tarafından 2017 yılında Kel Dağı'nın içinde keşfedilen Bilge Taş Mağarası oldu.

Su altı mağarasındaki kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleri görüntüleyen dalgıçlar, etkinlik boyunca deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etti.

HATAY'DA DALIŞ İÇİN EN UYGUN AYLAR KASIM VE ARALIK

Tahsin Ceylan, Hatay'ın dalış tutkunları için kasım ve aralık aylarında güzel ortam sunduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'deki doğal güzellikleri kayda almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Ceylan, "Burada mağara dalışları yapılabiliyor. Aynı zamanda vatoz ve kedi balıkları gibi çok zengin yaşamı çekebiliyorlar. Mevsim olarak da bu aylar çok uygun." dedi.

"TÜRKİYE'NİN DALINABİLECEK EN GÜVENLİ MAĞARASI; TAŞ MAĞARASI"

Bilge Taş Mağarası'ndaki suda kamera karşısına geçen Ceylan, şu değerlendirmede bulundu: