Yağmurlu havada fişten çıkarın: Bu eşyalar pişman ediyor...

- Hava koşulları kötüleştiğinde, elektrikli cihazlar nem ve su sızıntısı nedeniyle tehlike altında olabilir.
- Yağmurlu havalarda özellikle balkon, teras ve pencere önünde kalan cihazları fişten çekmek gereklidir.
- Bu önlem, yangın, kısa devre ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Yağmurlu havalarda nem, rutubet ve su sızıntısı riski arttığı için bazı elektrikli cihazları fişte bırakmak tehlikeli olabilir.
Özellikle balkon, teras, pencere önü, dış cephe gibi yerlerde duran cihazlarda risk daha yüksektir.
Yağmurlu ve fırtınalı havalarda fişte bırakılmaması gereken cihazları sizler için sıraladık.
Önleminizi alın, kafanızı rahatlatın.
UZATMALAR VE PRİZLER
Nem, priz içindeki metal yüzeylere girerek kıvılcım, kısa devre ve yangına neden olabilir.
Ayrıca yerde durdukları için suyla temas riski çok yüksektir.
DIŞ MEKANDAKİ CİHAZLAR
Elektrikli süpürge (balkonda bırakıldıysa)
Elektrikli ısıtıcılar
Çamaşır makinesi (balkonda açıkta olan tipler)
Şofben veya termosifon (açık alandaysa)
Su, bu cihazların iç akşamlarına girip kısa devre yaratabilir.
ŞARJLAR
Yağmur altında pencereden su alabilir veya kablolar nem çekerek ısınma ve yanma riski oluşturabilir.
ISITICILAR
Nemle temas ettiğinde kaçak akım ve çarpılma riski çok yükselir.
OYUN KONSOLLARI
Elektrik dalgalanmaları TV anakartını kısa sürede bozabilir.
Buzdolabı gibi kritik cihazlar genelde korunur ama TV ve konsollar daha hassastır.