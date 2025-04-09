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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu sabah yayınladığı hava durumu raporunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

MGM'nin bu uyarısının ardından bölgede, adeta kum fırtınası çıktı.

Belirtilen bölgelerde toz taşınımı sebebiyle sokaklar ve yapılar adeta toza ve çamura bulanmış durumda.

ŞIRNAK'TA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde de toz taşınımı etkili oldu.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar hızlarını düşürerek ilerledi.

Evlerin pencere ve balkonları ile araçların üzerleri ise toz tabakasıyla kaplandı. Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

MARDİN'DE VATANDAŞ MASKEYE YÖNELDİ

Mardin’in Derik ilçesinde etkili olan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi.

Gökyüzü turuncu renge bürünürken, vatandaşlar maskeyle sokağa çıktı.

Evlerin balkonları ve araçların üzerleri ise tozla kaplandı.

Toz nedeniyle maske takan Sedat Özdemir, “Toz taşınımından dolayı etkilendik. Herkesin maske takmasını tavsiye ediyorum.” dedi.

BATMAN'DA ARAÇLAR TOZLA KAPLANDI

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar hızlarını düşürerek ilerledi.

Evlerin pencere ve balkonları ile araçların üzerleri ise toz tabakasıyla kaplandı.

ŞANLIURFA'DA HAVA KALİTESİ DÜŞTÜ

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Özellikle Siverek ilçesini etkisi altına alan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, araçların üzeri kısa sürede tozla kaplandı. Bazı vatandaşlar, tozdan korunmak için maske takmayı tercih ederken, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, kronik hastalığı bulunan vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, hava kalitesinde de düşüş gözlendi.

ADIYAMAN'DA TOZ BULUTU GÖRÜLDÜ

Adıyaman'da toz taşınımından nasibini aldı.

Etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren toz bulutu, drone kameralarına yansıdı.

Toz bulutunun bir süre daha etkili olacağı belirtilerek vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.