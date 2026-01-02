Doğuda kar esareti: 6 ilde 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Göster Hızlı Özet Doğu Anadolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de toplam 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da belediye, 400 araç ve 1200 personelle yolları açmaya çalışıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de diğer illerde benzer mücadelelerde bulunuyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Karlı hava Türkiye genelinde etkili oluyor. Özellikle Doğu Anadolu'da tam anlamıyla kar esareti yaşanıyor... Bu durum, ulaşımda ciddi aksaklıklara neden oldu. Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 924 mahalle yolu ulaşıma kapandı. 400 ARAÇ BİN 200 PERSONEL MESAİDE Büyükşehir Belediyesi, 400 araç ve bin 200 personelle köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 449, Tunceli'de 298, Kars'ta 214, Ardahan'da 65 ve Iğdır'da ise 45 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

Antarktika’da yasaklar: İnsan müdahalesine kapalı kıta

Sivas'ta dondurucu soğuk: Termometreler eksi 19'u gördü