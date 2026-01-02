Kocaeli'de drift yapan sürücünün aracı takla attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de magandalar, alışkanlıklarından vazgeçmiyor.

Özellikle trafik magandaları, yoldaki fiziki şartları kimi zaman yapacakları kuralsız hareketlere fırsat bilerek hareket ediyor.

Kocaeli'de trafiğe çıkan bu magandalardan biri, lüks aracı ile akan trafikte, diğer sürücü ve yolcuların güvenliğini hiçe sayarak drift yapmaya kalkıştı.

KALDIRIMA ÇARPIP TAKLA ATTI

Buzlanma olan yolda bir anda yön değiştiren ve aracı kaydırmak isteyen maganda, kaldırıma çıktı.

Tekerin kaldırıma temasıyla birlikte araç, havalanarak takla attı.

Ters dönen araç yolda sürüklenmeye başlarken o anlar kameralara yansıdı.

Yaşanan kazanın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.