Kocaeli'de drift yapan sürücünün aracı takla attı

- Kocaeli'de buzlu yolda drift yapmaya çalışan bir sürücünün aracı takla attı.
- Kamera görüntüleri, kazanın ardından sosyal medyada tepki çekti.
- Trafik magandaları, diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli hareketler yapmaya devam ediyor.
Türkiye'de magandalar, alışkanlıklarından vazgeçmiyor.
Özellikle trafik magandaları, yoldaki fiziki şartları kimi zaman yapacakları kuralsız hareketlere fırsat bilerek hareket ediyor.
Kocaeli'de trafiğe çıkan bu magandalardan biri, lüks aracı ile akan trafikte, diğer sürücü ve yolcuların güvenliğini hiçe sayarak drift yapmaya kalkıştı.
KALDIRIMA ÇARPIP TAKLA ATTI
Buzlanma olan yolda bir anda yön değiştiren ve aracı kaydırmak isteyen maganda, kaldırıma çıktı.
Tekerin kaldırıma temasıyla birlikte araç, havalanarak takla attı.
Ters dönen araç yolda sürüklenmeye başlarken o anlar kameralara yansıdı.
Yaşanan kazanın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.