Dünya genelinde uçak kazaları istatiği: 2 ayda 313 kişi öldü

Özel Haber

Son dönemde, dünya genelinde uçak kazalarında kaydedilen artış, havacılık sektöründe güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Özellikle son iki ayda, farklı kıtalarda yaşanan 6 büyük uçak kazası, sektörün güvenlik standartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

313 KİŞİ ÖLDÜ

Bu kazalar, yalnızca uçuş güvenliğini değil, aynı zamanda insan hayatını da doğrudan etkileyerek 313 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Kazalar, Güney Kore, Kazakistan, Güney Sudan ve ABD gibi farklı bölgelerde yaşandı ve her biri havacılık dünyasında derin izler bıraktı.

KAZAKİSTAN'DA DÜŞEN AZERBAYCAN UÇAĞI

25 Aralık 2024 tarihinde, Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer E190AR tipi yolcu uçağı, Bakü-Grozni seferini yaparken rotasından saparak Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında acil iniş yapmaya çalıştı.

Uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu.

Uçağın iniş sırasında aniden araya çakılması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

GÜNEY KORE'DE DUVARA ÇARPAN TAYLAND UÇAĞI

29 Aralık 2024 tarihinde, Tayland'ın Bangkok şehrinden Güney Kore'nin Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na seyahat eden Jeju Air havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkarak havalimanını çevreleyen duvara çarptı ve alev aldı.

Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 181 kişi bulunuyordu.

Kazada 179 kişi hayatını kaybetti, yalnızca uçağın kuyruk bölümünde bulunan iki mürettebat üyesi kurtulmayı başardı.

GÜNEY SUDAN UÇAK KAZASI

29 Ocak 2025 tarihinde, Güney Sudan'ın Unity eyaletinde, petrol işçilerini taşıyan bir uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düşerek büyük bir trajediye yol açtı.

Uçakta bulunan 21 kişiden 20'si hayatını kaybetti; yalnızca bir kişi yaralı olarak kurtulmayı başardı.

VENEZUELA UÇAK KAZASI

30 Ocak 2025 tarihinde, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan Francisco de Miranda Hava Üssü'nden kalkış yapan Adalet Bakanlığı'na ait Cessna S550 Citation tipi uçak, kısa bir süre sonra ormanlık bir alana düşerek büyük bir trajediye yol açtı. Uçakta bulunan 3 kişiden hiçbiri kurtulamadı.

ABD'DE HELİKOPTER İLE ÇARPIŞAN YOLCU UÇAĞI

29 Ocak 2025 tarihinde, ABD'nin başkenti Washington, D.C.'de trajik bir hava kazası meydana geldi. Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na yaklaşan bir American Airlines yolcu uçağı ile bir Sikorsky UH-60 Black Hawk askeri helikopteri havada çarpıştı.

Çarpışma sonrası her iki hava aracı da Potomac Nehri'ne düştü.

Kazada, yolcu uçağında 60 yolcu ve 4 mürettebat, helikopterde ise 3 askeri personel olmak üzere toplam 67 kişi hayatını kaybetti.

ABD'DE DÜŞEN JET UÇAK

31 Ocak 2025 tarihinde, ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait bir hava ambulansı uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim alanına düştü. Uçakta bulunan 4 mürettebat, tedavi için ABD'ye gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ile refakatçisi olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.