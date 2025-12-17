Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Birinci Türkiye’den çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, tatlı tutkunlarını yakından ilgilendiren yeni sıralamasını paylaştı.

Farklı kültürlerin yüzyıllardır süregelen tariflerinin değerlendirildiği “Dünyanın En İyi Tatlıları” listesinde bu yıl dikkat çeken bir başarıya imza atıldı.

Türk mutfağının köklü ve zengin tatlı geleneği, uluslararası platformda bir kez daha öne çıkarken, listenin zirvesine Türkiye’den bir lezzet yerleşti.

İşte dünyanın en iyi 10 tatlısı:

ZİRVEDE ANTAKYA KÜNEFESİ VAR

Dünya mutfaklarını mercek altına alan uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, 2025/2026 dönemi için hazırladığı “Dünyanın En İyi Tatlıları” listesini yayımladı.

Açıklanan sıralamada Türkiye, önemli bir başarıya imza atarken, Antakya’ya özgü künefe listenin zirvesine yerleşti.

1-Antakya Künefesi – Türkiye

2-Clotted Cream Ice Cream – İngiltere

3-Gelato al Pistacchio – İtalya

4-Strudel di Mele – İtalya

5-Gaziantep Baklavası – Türkiye

6-Fıstıklı Sarma – Türkiye

7-Tembleque – Porto Riko

8-Crêpes Sucrées – Fransa

9-Tinginys – Litvanya

10-Pão de Ló de Ovar – Portekiz

Türkiye’den listeye giren bir diğer lezzet dondurma ise 21. sıraya yerleşti.