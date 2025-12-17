Kışın en güvenilir 5 SUV araba modeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış koşulları sertleşmeye başladıkça sürücüler için doğru SUV seçimi güvenlik ve konforun anahtarı haline geliyor.

All-Wheel Drive (AWD) veya 4WD sistemleri ile donatılmış modeller, gelişmiş sürüş destekleri ve yüksek güvenlik puanları sayesinde karlı ve buzlu yollarda başarıyla öne çıkıyor.

Birden fazla otomotiv değerlendirme platformu ve kış sürüş rehberlerine göre, 2025 sezonunun en güvenilir SUV’ları şöyle sıralanıyor:

1. SUBARU OUTBACK

Subaru’nun efsanevi AWD (tam zamanında dört çeker) sistemi ve yüksek yerden yükseklik sayesinde karlı yolların favorisi. Gelişmiş çarpışma önleme, şerit takip ve X-Mode gibi sistemlerle zorlu kış koşullarında yol tutuşu ve güvenliği artırıyor. iSeeCars kış SUV listelerinde en üstlerde yer alıyor.

2. SUBARU FORESTER

Standart AWD sistemi ve güvenlik donanımları Forester’ı soğuk hava ve kaygan zeminde güvenilir kılıyor. Yüksek sürüş pozisyonu ve geniş görüş açısı sürücülere karlı yollarda ekstra kontrol sağlıyor. iSeeCars kış analizlerinde Outback ile birlikte ilk sıralarda.

3. HONDA CR-V (AWD İLE)

Honda Sensing güvenlik paketi (çarpışma önleme, koridor takip, uyarlanabilir hız sabitleyici) sayesinde kış koşullarında aktif yardım sunuyor. AWD seçeneğiyle kar ve buzda tutuşu artırarak güvenilirlik puanını yükseltiyor.

4. TOYOTA RAV4

Toyota’nın ünlü güvenilirlik performansı, Consumer Reports gibi kullanıcı güvenilirlik anketlerinde SUV segmentinin en üst sıralarında yer alıyor. AWD ile birlikte iyi yerden yükseklik ve kapsamlı güvenlik donanımları kış sürüşünde avantaj sağlıyor.

5. BMW X3

CarGurus’un 2025 kış SUV listesinde yer alan BMW X3, AWD sistemiyle (xDrive) zor kış koşullarında dahi dengeli yol tutuşu ve premium güvenlik teknolojileri sunuyor. Özellikle yol tutuş ve aktif güvenlikte üst segment performans arayanlar için öne çıkıyor.