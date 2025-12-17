Mersin'de markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkartan adam

- Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, çamurlu ayakkabılarını market önünde çıkararak çoraplarla alışveriş yaptı.
- Bu davranış market kamerasına yansıdı ve sosyal medyada takdir topladı.
- Kasiyer de ayakkabısız alışveriş yapan kişiye şaşırdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı Yaylası, takdir toplayan bir davranışa sahne oldu.
Markete gelen orta yaşlardaki bir kişi, ayakkabılarındaki çamuru fark edip, önce kenarda sıyırdı.
MARKETE ÇORAPLARIYLA GİRDİ
Çamurun çıkmadığını gören kişi, bu kez marketin önünde ayakkabısını çıkarıp, içeri çorapla girdi.
Alışveriş yapan kişiyi ayakkabısız gören kasiyer de duruma şaşırdı.
O anlar baştan sona marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler görenlerin içlerini ısıttı.