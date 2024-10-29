Dünyanın en şişman kedisi, girdiği zayıflama kampında hayatını kaybetti

Haber Merkezi

Rusya'da yaşayan Crumbs isimli kedi, kilosu ve sevimli yüzü ile sosyal medyayı adeta kasıp kavuruyordu.

Obez olduğu için bir yerlerde sıkıştığı ve komik yürüyüşlerinin kaydedildiği videolarla tanınan sevimli kedi, 38 kiloya ulaşarak dünyanın en şişman kedisi seçilmişti.

ZAYIFLAMA KAMPINA GÖNDERİLDİ

Kilosunun sağlığını tehdit etmesi sonucu Crumbs, sahibi tarafından bir hayvan zayıflama kampına gönderildi.

RAHATSIZLANDI

Perm kentindeki bir veteriner diyet merkezinde özel bakıma alınan Crumbs, kısa süre sonra rahatsızlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşam savaşı veren sevimli kedi, kliniğin özel bakım odasında hayata veda etti.

"ÖLÜRKEN YALNIZ DEĞİLDİ"

Crumbs'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı ancak veterinerler, "dalakta ciddi büyüme ve diğer iç organlarda metastazlar" olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada, "Ölürken yalnız değildi. Son nefesine kadar onun hayatı için savaştık." denildi.