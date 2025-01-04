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Dünyanın en yaşlı insanı Tomiko Itooka 116 yaşında hayata gözlerini yumdu

Dünyanın en yaşlı insanı Tomiko Itooka 116 yaşında hayata gözlerini yumdu Japonya'nın Hyogo eyaleti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını elde eden Tomiko'nun 116 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.