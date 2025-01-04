Dünyanın en yaşlı insanı Tomiko Itooka 116 yaşında hayata gözlerini yumdu

AA
Tomiko Itooka, geçtiğimiz yıl "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını elde etmişti.
Japonya'nın Hyogo eyaleti yetkilileri, 2024'te Guinness rekorlar kitabına "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak adını yazdıran Tomiko'ya ilişkin açıklamada bulundu.
Detaylar, Kyodo News'un haberinde yer aldı.
116 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, 116 yaşındaki Tomiko'nun kaldığı huzurevinde hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.
İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya, İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı.
Tomiko, söz konusu ünvanı, 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın yaşamını yitirmesinden sonra Eylül 2024'te elde etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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