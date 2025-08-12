Dünya'nın ilk tüp bebek fili Gabi için özel menü

Yüzölçümü ve sahip olduğu tür çeşitliliğiyle dünyanın en büyüklerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki 18 yaşındaki Asya fili “Gabi” de bulunuyor.

TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE DOĞAN İLK FİL

Dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle doğan fil olma özelliğini taşıyan Gabi, 5 yaşından beri parkta yaşıyor. Heybetiyle ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği canlılardan biri olan Gabi için, Dünya Fil Günü kapsamında sevdiği yiyeceklerden oluşan özel bir menü hazırlandı. Parkı gezenler, Gabi’nin bu yiyeceklerle beslenmesini ilgiyle takip etti.

"GABİ'YE EŞ ARIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, parkta yaşayan tüm hayvanlara özenle bakım yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

Dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Asya fili Gabi’nin Dünya Fil Günü’nü kutluyoruz. Ona özel bir menü hazırladık, o mutlu biz de mutluyuz. Dünyada yaklaşık 35-40 bin Asya fili kaldı ve koruma altındalar. Onlardan biri burada. Erkek olan Gabi’ye eş bulmak için yurt dışındaki hayvanat bahçeleriyle temas halindeyiz, kısa zamanda eşini getirmeyi planlıyoruz.

Özsöyler, Gabi’nin muz, domates, ananas, çeşitli kabak türleri ve kırmızı biber gibi meyve-sebzeleri severek yediğini de ekledi.

DÜNYA FİL GÜNÜ

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) “Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi”nde yer alan fillerin sayısındaki azalmaya dikkat çekmek amacıyla 2012 yılından bu yana her yıl 12 Ağustos, “Dünya Fil Günü” olarak kutlanıyor.