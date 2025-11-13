Duş camındaki kireç lekelerini tek hamlede yok ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Banyonuz ne kadar temiz olsa da duş camındaki kireç lekeleri görüntüyü bozabilir.

Sert sudaki minerallerin buharlaşmasıyla oluşan bu inatçı lekeler, özellikle duş kapıları ve büyük cam yüzeylerde temizlik zorlukları yaratıyor.

Uzmanlar, bu basit karışımın sisli duş camlarını ışıl ışıl bir görünüme kavuşturabileceğini belirtiyor.

İşte gereken malzemeler:

MALZEMELER

* Beyaz sirke veya kireç sökücü

* Bir sprey şişesi

* Yumuşak bir bez veya sünger

* Bir silecek

* Koruyucu eldivenler

* Limon ve kabartma tozu

Sirke ve su karışımını bir sprey şişesine koyun, duş camındaki kireçli bölgelere bolca püskürtün.

Çözeltiyi yaklaşık 15 dakika bekleterek mineral birikintilerini yumuşatın.

Özellikle inatçı lekeler için limonu ikiye bölün, kesik kısmını kabartma tozuna batırıp doğrudan kireçli bölgelere sürün ve 15–30 dakika bekletin. Daha geniş alanlarda limon suyu ve kabartma tozu ile macun hazırlayıp uygulayabilirsiniz.

Yumuşak bir bez veya süngerle camı dairesel hareketlerle ovalayın. Çelik yün gibi aşındırıcı malzemeler camı çizebileceği için kullanmayın.

Temizlenen camı ılık suyla durulayın ve fazla suyu silecek veya elektrikli cam süpürgesiyle alın.

Son adımda, temiz ve kuru bir mikrofiber bezle camı cilalayarak çizgisiz ve parlak bir yüzey elde edin.