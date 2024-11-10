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Düzce'de 1.500 yıllık su depolama havuzu bulundu

Düzce'de 1.500 yıllık su depolama havuzu bulundu Düzce'de bulunan büyük bir depolama havuzu, bölgenin tarihine ışık tutuyor. Kazı çalışmalarının ilerleyen dönemlerinde, depolama havuzunun nasıl kullanıldığı ve çevre bağlantıları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak hesaplanıyor.