Düzce'de 1.500 yıllık su depolama havuzu bulundu

Düzce’nin Konuralp Mahallesi’nde antik tiyatroda yapılan kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen bir yapıya daha ulaşıldı.
Konuralp Mahallesi’ndeki Konuralp antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 1.500 yıllık su deposuna rastlandı.
Antik tiyatronun giriş güzergahları ve çevresindeki kazılar sırasında, kilise yapısının hemen yanında, suyun muhafaza edilip dağıtıldığı büyük bir depolama havuzu ortaya çıktı.
SU HAVUZUNUN BOYUTLARI
Bizans dönemine tarihlenen 1.500 yıllık havuz; 2,80 metre eninde, 3,90 metre boyunda ve derinliği 1,90 metreye kadar ulaşıyor.
KAYNAK SUYU DEPOLUYOR
Bu yapının, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyunun toplanması, depolanması ve çevre bölgelere dağıtılması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.
KEŞİF, BÖLGENİN ALTYAPISINA IŞIK TUTTU
Konuralp’in antik su yönetimi hakkında yeni bilgiler sunan bu bulgu, bölgenin gelişmiş altyapısını gözler önüne seriyor.
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