Düzce'de çay ocağının bir günlük gelirini Gazze'ye bağışladı

Türk halkı, Gazze'nin yanında durmayı sürdürüyor.

Gölyaka ilçesinde yaşayan Saim Gök, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla yardım kampanyası başlattı.

DÜKKANIN ÖNÜNE DESTEK KUTUSU KOYDU

Çay ocağının önüne yardım kutusu koyan Gök'e, esnaf arkadaşları ve ilçe halkı da bağışta bulunarak destek verdi.

Gök, çay ocağının bir günlük geliri ile toplanan bağışları, Gazze'ye gönderilmek üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gölyaka Şubesine teslim etti.

"ALLAH'IN İZNİYLE GAZZE'YE ULAŞTIRACAĞIZ"

Saim Gök, Türk milletinin her zaman mazlumların yanında yer aldığını belirterek, "Gazze için yardım kampanyası başlattık. Gölyakalı esnaf arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, bir miktar para topladık. Yardımlarımızı Allah'ın izniyle Gazze'ye ulaştıracağız.

Biz Türk milletiyiz, her zaman, her yerde yardımı seven insanlarız. Birlik olduğumuz müddetçe Türkiye'nin ve Müslümanların boynunu kimse bükemeyecektir. Biz bir değil, bin İsrail'in üstesinden gelecek vatandaşlarız. Allah vatanımızı, birliğimizi bozmasın." dedi.

"ŞİMDİ ELİMİZDE BİR FIRSAT VAR"

İHH Gölyaka Şube Sorumlusu Fatih Okşit ise duyarlı esnafa teşekkür ederek, "2 yıldır sınır kapıları kapalı olup herhangi bir yardım ulaştıramıyorduk.

Şimdi elimizde fırsat var. Tüm insanlık adına hep beraber elimizdeki imkanlarla yardım seferberliği başlatalım." diye konuştu.