DHA
Düzce'de yaşayan 84 yaşındaki Adem Karagülle, ilginç bir olayın başrolü oldu.
Karagülle, gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı.
KENDİNE MEZAR TAŞI YAPTIRDI
Mezar taşında Karagülle'nin doğum tarihi yazarken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı.
Kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdığını söyleyen Karagülle, “Mezar taşını bir gece gördüğüm rüyanın ardından yaptırdım. Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı.
"GİT MEZAR TAŞINI YAPTIRSANA DEDİ"
Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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