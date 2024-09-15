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Düzce'de rüyasından etkilendi: Kendi mezar taşını yaptırdı

Düzce'de rüyasından etkilendi: Kendi mezar taşını yaptırdı 84 yaşındaki Adem Karagülle, gördüğü bir rüyadan etkilenerek kendisine mezar taşı yaptırdı.Karagülle, 'Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi.Ben de etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım.' ifadelerini kullandı.