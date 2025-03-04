İHA
Düzce'nin Taşköprü ilçesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, drone ile desteklenen trafik denetimlerine imza attı.
Denetimlerde kemer takmayan, direksiyon başında telefonla konuşan ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler bir bir tespit edildi.
29 ARACA CEZA KESİLDİ
İhlalleri gerçekleştiren 29 araç sürücüsü sürücüsüne 78 bin 114 TL ceza kesildi.
Uygulama ile trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyulmasının sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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