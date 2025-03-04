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Düzce'de trafik kurallarına uymayanlara 'drone'lu denetim yapıldı

Düzce'de trafik kurallarına uymayanlara 'drone'lu denetim yapıldı Taşköprü ilçesinde yapılan drone destekli trafik denetiminde kemer takmayan, telefonla konuşan ve emniyet şeridini ihlal eden 29 sürücüye 78 bin TL ceza kesildi.