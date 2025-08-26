Edirne Otogarı'nın hırsız eşeği bu kez otobüs şoförünün yastığını çaldı

Edirne Otogarı'nda bir süredir görülen başıboş eşek, çevredeki malzemeleri ağzına alarak kaçmasıyla dikkat çekiyor.

Daha önce dubayı çalıp vatandaşları peşinden koşturan eşek, bu kez sabaha karşı uyuyan otobüs şoförünün yastığını alıp uzaklaştı.

MARKETTEN ÇANTA ÇALDI

Şoförün şortlarıyla eşeğin peşinden koştuğu anlar, otogarda gülüşmelere neden oldu.

Daha sonra yine otogara gelen eşek bu kez marketten, ağzına aldığı çantayı çaldı.

ÇAY ŞEKERİYLE BESLENİYOR

Başıboş eşeğin otogardaki ilginç maceraları, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Hayvana sahip çıkan taksi durağı esnafının, eşeği çay şekeriyle beslediği öğrenildi.

ŞOFÖR EŞEĞİN PEŞİNDEN KOŞTU

Otogar taksi şoförü Murat Topdemir, eşeğin birkaç gündür otogarın adeta maskotu haline geldiğini ifade ederek, "Gece ortaya çıktı, dubaları aldı, kovaladık ama gitmedi. Ertesi gün bu kez bir müşterinin çantasını aldı. En ilginç olanı ise sabaha karşı bir otobüs şoförünün yastığını alıp kaçması oldu. Şoför, eşeğin peşinden koştu ama zorla aldık. Çok akıllı, sevildiğini biliyor, gitmiyor. Burada dolaşıyor, sonra geri geliyor." dedi.

"DUBALARI, MALZEMELERİ ALIP KAÇIYOR"

Edirne Otogar Taksi Yönetim Kurulu Başkanlarından Hasan Ralto ise eşeği ilk gördüklerinde araçlara zarar vermesin diye tedbir amaçlı bağladıklarını belirterek, "Belediye ve orman işletmeye bilgi verdik, kontrol ettiler, sahipsiz olduğunu öğrendik. O günden sonra otogarın maskotu oldu. Dubaları, malzemeleri alıp kaçıyor, şoförün yastığını bile götürdü. Biz sahiplendik, şu an bizimle yaşıyor." diye konuştu.