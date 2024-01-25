Edirne'de Meriç Nehri'nden 2 metre 30 santimetrelik yayın balığı çıktı Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde balıkçılık yapan Ali Ergi, Meriç Nehri'nde boyunu aşan bir yayın balığı yakaladı.

AA

Meriç Nehri'nde zaman zaman büyük balıklar yakalanıyor ama en son yakalanan yayın balığı, boyu ve kilosu ile uzun zamandır yakalananlar arasında bir ilk.

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde balık avına çıkan Ali Ergi'nin ağına, 2 metre 30 santimetre boyunda 71 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde balıkçılık yapan Ergi, yayın balığını nehirde tekneyle balık avına çıktığı sırada yakaladığını anlattı.

Ağa takılan balık uzun uğraşların sonunda çıkarılabildi

Attığı ağa kısa süre sonra büyük bir balık takıldığını fark eden Ergi, uzun uğraş sonucunda balığı tekneye çıkardı.

Balıkçı Ergi, nehirde zaman zaman büyük balıklara rastlandığını ve yakaladığını dile getirdi.

"Balığı görenler şaşırıyor"

Şanslı gününde olduğunu belirten Ergi, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

Böyle büyük bir balık yakalamak beni çok mutlu etti. Balığı görenler de şaşırıyor. 2 metre 30 santimetre boyunda ve 71 kilogram ağırlığında bir balık. Uzun zamandır böylesi ağlarımıza düşmemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)