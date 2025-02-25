Edirne'de Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi

İHA

Ramazan ayına sayılı günler kalmışken, fırsatçılar da ortaya çıkmaya başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Ramazan ayı öncesinde, gıda başta olmak üzere, tüm temel sektörlerin yakından takip edildiğini duyurmasının ardından ekipler harekete geçti.

Bu kapsamda Edirne'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi fiyat etiketi listesi denetimlerini arttırarak fırsatçılara göz açtırmadı.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Ekipler, Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala kentin tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Söz konusu denetimlerde, özellikle tüketicilerin Ramazan sofralarında önemli yer tutan un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, bakliyat gibi temel gıda maddelerine yönelik kontrollere ağırlık veriliyor.

FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMADI

Başta kuru gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetim yapan ekipler, öncelikle raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi ve gramaj kontrolü yaptı.

Yeme içme hizmeti sunan işletmelerde de fiyat liste kontrolü ve gramaj denetimleri yapıldı.

71 İŞ YERİNE CEZA UYGULANDI

Fiyat etiketi ve listesi olmayan işletmeler ile aykırılık tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerinde şubat ayı içerisinde yapılan ve halen devam eden denetimlerde 71 iş yerinde, 939 ürünün incelenmesi sonucu 518 üründe aykırılıklarla ilgili idari işlem yapıldı.

RAMAZAN BOYUNCA DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği belirtildi.

Denetimlerin yapılmasından memnun olduklarının belirten esnaflar, daha sık yapılacak denetimlerle fahiş fiyatların önüne geçilebileceğini belirtti.