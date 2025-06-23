Edirne'deki Saros Körfezi, gurbetçi ve yabancı tatilcilerin gözdesi oldu

Türkiye’nin en temiz denizlerinden biri olarak kabul edilen Saros Körfezi, eşsiz görünümüyle de kendine hayran bırakıyor.

Saros Körfezi; Bulgaristan, Yunanistan ve Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçilerin ve komşu ülke vatandaşlarının tercih ettiği önemli bir tatil noktası haline geldi.

Körfezi ziyaret eden turistler, körfezin doğal güzelliği ve temiz denizi karşısında hayranlıklarını dile getiriyor.

GURBETÇİ VE YABANCI TATİLCİLER AKIN EDİYOR

Bölge esnafı ve tatilciler, Saros Körfezi'nin temiz denizi, uygun fiyatlı tatil imkanı ve sakinliğiyle önümüzdeki yıllarda daha da popüler hale geleceğini belirtti.

Bölgedeki işletmeciler, Saros Körfezi'nin dünyanın en temiz ikinci körfezi olduğunu vurgulayarak, özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin Saros'u çok iyi tanıdığını ve sık sık tercih ettiğini ifade etti.

"HEM EKONOMİK HEM DE TEMİZ BİR TATİL YAPIYORLAR"

İşletmeci Mustafa Altunhan, Saros Körfezi'nin bölgenin cazibesini haline geldiğini belirterek, "Saros Körfezi Türkiye'nin en temiz denizlerinden biri. Dünyanın en temiz ikinci körfezi olduğu için, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen misafirlerimiz bizden daha iyi biliyor ve çok tercih ediyorlar. Sabah 8'de geliyorlar, akşam 8, hatta 11'de yemeklerini yiyip dönüyorlar. Hem ekonomik hem de temiz bir tatil yapıyorlar." dedi.

"BURANIN DENİZİ İZMİR'İ SOLLADI"

Gurbetçi Dilay Aksoy, Berlin'den tatil için Edirne'de bulunduklarını ifade ederek, "Almanya'dan geldik ama buranın denizi İzmir'i solladı. Kumlu, taş ve kestane yok. Bu yüzden burayı seçtik, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"GURBETÇİLER ARTIK BURAYI TERCİH EDİYOR"

Berlin'den Saros'a tatile gelen gurbetçi Hüseyin Semih Aksoy ise, "Diğer tatil bölgeleri fiyat ve kalabalık açısından çok yoğun. Saros hem uygun fiyatlı hem de daha temiz. Almanya ve Fransa'dan gelen gurbetçiler son dönemde burayı çok tercih ediyor" dedi.