Ekim ayı bitmeden toprağa gömün, hasadı iki katına çıkarın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bahçeciler için yılın en kritik dönemi geldi.

Uzmanlara göre 27 Ekim – 5 Kasım tarihleri arası kışlık sarımsak ekimi için en uygun zaman dilimi.

Uzmanlar, bu tarihten sonra yapılan ekimlerin kök gelişimini zayıflattığını ve baş verimini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor.

Bu püf noktalarına dikkat ederseniz, bahar aylarında bol, iri ve aroması güçlü sarımsak başları elde edebilirsiniz.

BU DETAYLARA DİKKAT

Uzmanlar, kabak, salatalık, fasulye, lahana ve bezelye ekilmiş alanların ardından sarımsak dikilmesini öneriyor. Bu bitkiler, toprağı dengeli şekilde besleyerek sarımsağın gelişimi için gerekli mineralleri sağlıyor.

Buna karşılık patates, havuç, maydanoz veya domates gibi bitkilerin ardından ekim yapılması, verimi ciddi şekilde düşürüyor. Çünkü bu bitkiler, toprakta hem zararlı mikroorganizmalar bırakıyor hem de asidik kalıntılar nedeniyle sarımsak köklerinin sağlıklı gelişimini engelliyor.

TAZE GÜBRE EN BÜYÜK HATA

Bir diğer sık yapılan hata ise taze hayvan gübresi kullanmak. Uzmanlar, bu durumun sarımsağın yeşil kısmını fazla büyüttüğünü, ancak baş kısmının gevşek kalmasına neden olduğunu belirtiyor. Yani fazla besin, her zaman bereket anlamına gelmiyor.

NE ZAMAN EKİLMELİ?

Bu yıl için en verimli ekim dönemi 27 Ekim – 5 Kasım arası olarak açıklandı. Kışlık sarımsakların, kalıcı donlardan yaklaşık 40 gün önce toprağa gömülmesi gerekiyor.

Ekim sırasında:

Dişler 10 santimetre derinliğe,

15 santimetre aralıklarla,

Sıra araları ise 20 santimetre olacak şekilde dikilmeli.

Toprağın altına serilecek iki santimetrelik kum tabakası, dişlerin çürümesini önlerken; üstüne serilecek talaş veya kuru yaprak, hem don etkisini azaltıyor hem de nem dengesini koruyor.