El Halil'de Türkiye aşkı: İşgal altındaki bölgede her köşede Türk bayrağı bulunuyor

Türkiye, dünyanın birçok yerinde sevgiyle, saygıyla anılıyor...

2017 yılında UNESCO tarafından Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne alınan Filistin’in El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesi, Harem-i İbrahim Camii, dar sokakları ile tarihi çarşısıyla öne çıkıyor.

HER YERDE TÜRK BAYRAĞI BULUNUYOR

Bölgedeki en dikkat çekici unsurlardan biri ise dükkanları süsleyen Türk bayrakları.

Film platosunu andıran bölgeyi gezen ziyaretçiler, hemen her dükkanın kapısında veya duvarında asılı ay-yıldızlı bayraklar ile karşılaşıyor.

''TÜRKLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ''

Kentte Türkiye'nin ve Türklerin çok sevildiğini ifade eden Ahmad Saade Amare, "El Halil şehrini ve Filistin'i ziyaret ettikleri için Türklere teşekkür ediyoruz.

Her zaman dükkanlara sürekli destek sağlıyorlar ve devamlı olarak Harem-i İbrahim'i ziyarete geliyorlar.

''ONLARIN SÜREKLİ DESTEĞİNİ TAKTİR EDİYORUZ''

Biz El Halil şehrinde Türkleri seviyoruz ve onların sürekli desteğini takdir ediyoruz. Neredeyse her dükkanda bir Türk bayrağı var.

Bu, halkın Türk vatandaşlarına olan sevgisini gösteriyor." dedi.

''İŞGALDEN, İŞGALİN ZULMÜNDEN ACI ÇEKİYORUZ''

Amare, İsrail zulmüne değinerek, "Biz işgalden ve işgalin zulmünden, tacizlerden, bariyerlerden ve sürekli devam eden saldırılardan dolayı acı çekiyoruz.

Çocukların okullarından, yerleşimcilerin saldırılarından her gün acı çekiyoruz.

Burada birçok sorun yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

OSMANLI'DAN KALMA PRES BULUNUYOR

Şehirde Hişam Merka'nın hediyelik eşya dükkanı ise özgünlüğü ile en çok dikkat çeken yerlerden biri.

Memlûk dönemine ait binada Osmanlı'dan kalma 350 yıllık susam öğütme presi bulunuyor.

Merka, ''Iqnıbi'' adıyla bilinen presin bir zamanlar develerle döndürüldüğünü ve Filistin'in kimliğinin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek "Tahin ve susam yağı üretmek için susam öğütürlerdi ve bu taşı bir deveyle çevirirlerdi.

Bu susam presi 1960 yılına kadar çalışıyordu. Ondan sonra bina uzun süre terk edildi." diye konuştu.

''BURADA ÇOK ŞANSSISIZ''

2014 yılında El Halil Rehabilitasyon Komitesi'nin restore ettiği dükkanı yeniden açtığını ifade eden Merka, işgalin neden olduğu ekonomik zorlukları belirterek, "Şehri eskisi gibi canlı hale getirmeye çalışıyoruz.

Fakat maalesef burada çok şanssızız, çünkü her seferinde bir şey oluyor.

Daha önce koronavirüs salgını yaşadık ve iki de savaş oldu. Bunlar da insanların bu bölgeye gelmesini zorlaştırdı.

''BU BÖLGE ÇOK ACI ÇEKTİ''

İşte bu yüzden bu bölge çok acı çekti ve çekmeye de devam ediyor.

Herkesi buraya gelmeye teşvik ediyoruz ki, daha fazla insan bu bölgeye gelmek için motive olsun ve burası yeniden eskisi gibi canlansın.

Ayrıca dükkandan bir şeyler satın alarak bize destek olmaları yönünde de teşvik ediyoruz.

Bu, burada kalmamıza ve ayrılmamamıza gerçekten çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

ESKİ TÜRK HAMAMINA DA ZARAR VERİLDİ

Esnafın ve bölge halkının aktardığı ifadelere göre El Halil'in eski Türk hamamlarından biri olan Hammam Al- Naim (Naim Hamamı), geçmişte İsrail askerleri tarafından baskına maruz kaldı, Osmanlı döneminden kalma birçok tarihi taş işçiliği ve mimari eser zarar gördü.

O zamandan kalan kırık taşlar ve tarihi eser parçaları, bugün hamamın bir odasında muhafaza ediliyor.