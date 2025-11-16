Elazığ'da acı veren oyun: Urganlarla birbirlerinin sırtına vurdular

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elazığ'da dün gece, Yıldız ve Gözüböyük ailelerinin çocukları dünyaevine girdi.

Düğün salonunda halay ve çiftetellinin ardından Malatya yöresine ait Tura oyunu oynandı.

DAVUL-ZURNA EŞLİĞİNDE SIRTLARINA VURDULAR

Eline urganları alan oyuncular, davul zurna eşliğinde birbirinin sırtına vurmaya başladı.

İlk başta ne olduğunu anlamayan vatandaşlar, oyun olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

Katılımcıların ilgiyle izlediği Tura oyununda birbirlerine vuran vatandaşlar, sırtlarında acı hissetmeden oyuna devam etti.

TURA NASIL OYNANIR?

Oyunda önce iki grup karşılıklı olarak birbirinden ayrılıyor.

Karşı gruptan bir oyunca diğer gruptakinin sırtına elindeki kendirle vurarak, davul ve zurnanın çaldığı hava eşliğinde oyun çizgisine kadar götürüyor.

Dayak yiyen oyuncu, oyun alanı dışına çıktığı esnada, o gruptaki başka bir oyuncu bu kez, dayak atanın sırtına kendirle vurarak onu diğer grubun çizgisine kadar takip ediyor.

Oyun bu şekilde karşılıklı vurmalarla devam ediyor.