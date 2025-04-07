Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan dağ keçileri, bu kez tarihi Harput Mahallesi'nde sürü halinde görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan ''Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi''nde yer alan dağ keçileri, Elazığ'da artık daha sık görülüyor.

Önceki yıllarda sadece yüksek kesimlerde rastlanan bu hayvanlar, insanların zarar vermemesiyle birlikte şehir merkezine daha yakın bölgelere inmeye başladı.

CEZASI 650 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tarihi Harput Mahallesi'nde sürü halinde dolaşan dağ keçileri, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bir süre kayalıklarda dolaşan sürü, ardından gözden kayboldu.

Öte yandan bu hayvanların avlanmasının yasak olduğu, avlanmaları durumunda ise 650 bin TL'ye kadar para cezası uygulandığı belirtildi.