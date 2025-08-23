Elazığ'da iki kişi arıları takip ederek ağaç kavuğundan kilo kilo bal çıkardı

Arıları takip ederek bal buldular...

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım Köyü’nde vatandaşlar, organik balı şaşırtıcı bir yöntemle elde etti.

Bal arılarının izini süren iki kişi, ormanlık alandaki bir ağacın kovuğunda doğal bal bulunduğunu fark etti.

BALIN ORTALAMA FİYATI 3 - 4 BİN LİRA

Uzun uğraşlar sonucu ağacın içinde bulunan peteklere ulaşan vatandaşlar, arıların telef olmaması için ana arıyı da beraberinde kovana yerleştirdi.

Yaklaşık 5 kilogram çıkarılan balın kilogram fiyatının ortalama 3-4 bin lira olduğu bildirildi.

YÜKSEK FİYATINA RAĞMEN ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI YOĞUN TALEP VAR

Bölgede yaşayan halk, son yıllarda organik ürünlere ilginin artmasıyla doğal balın kıymetinin daha da yükseldiğini vurguluyor.

Doğal bal, sağlığa birçok faydası ile biliniyor; bağışıklık sistemini güçlendirmesinden solunum yollarına kadar birçok alanda şifa kaynağı olarak biliniyor.

Yüksek fiyatına rağmen katkısız olması nedeniyle büyük talep görüyor.