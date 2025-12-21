Elazığ'daki tarihi kalede dağ keçileri görüldü

- Elazığ'ın Palu ilçesindeki tarihi Palu Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde görüldü.
- Vatandaşlar, nesli tükenme tehdidi altında olan ve avlanması yasaklanan dağ keçilerini cep telefonuyla kaydetti.
- Keçiler, bir süre sonra gözden kayboldu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde sürpriz görüntü...
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Palu Kalesi'nde görüntülendi.
O ANLARI KAYDA ALDILAR
Bölgeyi gezen vatandaşlar, kalenin alt kısımlarında dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.