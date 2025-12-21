Abone ol: Google News

Elazığ'daki tarihi kalede dağ keçileri görüldü

Palu ilçesindeki tarihi Palu Kalesi çevresinde sürü halinde dağ keçileri görülürken bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 16:15
  • Elazığ'ın Palu ilçesindeki tarihi Palu Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde görüldü.
  • Vatandaşlar, nesli tükenme tehdidi altında olan ve avlanması yasaklanan dağ keçilerini cep telefonuyla kaydetti.
  • Keçiler, bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde sürpriz görüntü...

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Palu Kalesi'nde görüntülendi.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Bölgeyi gezen vatandaşlar, kalenin alt kısımlarında dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

