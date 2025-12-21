Gabar’da Petrolün Yanına Yeşil Dokunuş: 100 Bin Fidanlık Seferberlik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Petrol üretim üssüne dönüştürülen Şırnak Gabar’da faaliyetlerini sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli ve milli enerji hamlesini çevre duyarlılığıyla birlikte yürütüyor. Bakanlık, bölgede doğal dengeyi korumak ve yeşil alanları artırmak amacıyla fidan dikim seferberliği başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak hedefiyle Gabar’da kapsamlı bir ağaçlandırma planının devreye alındığı belirtildi.

80 HEKTARLIK ALANDA 100 BİN FİDAN PLANI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Gabar bölgesinde toplam 100 bin fidan dikilmesi planlanıyor. Ağaçlandırma için 80 hektarlık alan belirlenirken, bu alanın yarısından fazlasında teraslama ve çukur açma işlemleri tamamlandı.

İLK FİDANLAR, ŞEHİT ESMA ÇEVİK SAHASI'NDA TOPRAKLA BULUŞTU

Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) bağlı ekipler tarafından temin edilen fidanların ilk bölümü bölgeye sevk edildi. İlk etapta 11 bin badem, 3 bin kızılçam ve 7 bin fıstık fidanından oluşan toplam 21 bin fidanın dikimine başlandı.

Dikim çalışmaları öncelikli olarak Gabar Şehit Esma Çevik Sahası’nda gerçekleştirildi. Meyve fidanları köylere yakın alanlarda değerlendirilirken, yıl boyunca yeşil kalan kızılçam fidanları ise Şehit Esma Çevik-1 kuyusu çevresine dikiliyor.

KÖY HALKI DA ÇALIŞMALARA KATILIYOR

Teknik süreçler OGM bünyesindeki ziraat mühendisleri tarafından desteklenirken, çalışmalar TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü tarafından denetleniyor. Ağaçlandırma faaliyetlerinde bölgede yaşayan 20 köy sakini de aktif olarak görev alıyor.

BAKAN BAYRAKTAR: "YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fidan dikim seferberliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: