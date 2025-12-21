Kayak merkezlerinde hafta sonu hareketliliği: Kar kalınlıkları zirve yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de kış turizmi sezonu başladı.

Kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları kış turizmi için elverişli seviyelere ulaştı.

KAR KALINLIKLARI ZİRVE YAPTI

Palandöken’de 55 santimetreye ulaşan kar kalınlığı dikkat çekerken, Hakkari’de 31, Sarıkamış’ta 28, Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı’da 25 santimetre olarak ölçüldü.

KAR KALINLIKLARI SIRALANDI

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları şu şekilde sıralandı:

-Palandöken 55 cm



-Hakkari’de 31



-Sarıkamış’ta 28



-Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı’da 25



-Çambaşı’nda 23



-Zigana’da 21



-Nemrut ve Erciyes’te 20



-Kümbet’te 19



-Akdağ’da 14

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER PİSTLERE AKIN ETTİ

Uygun hava koşulları ve yeterli kar kalınlığı sayesinde kayak merkezlerine gelen ziyaretçiler kayak, snowboard ve kızakla keyifli vakit geçiriyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

KIŞ TURİZMİNDE SEZON CANLANDI

Yetkililer, mevcut kar kalınlıklarının sezonun devamı için umut verici olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde kış turizmi hareketliliğinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Kayak merkezlerinde hem spor hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için uygun şartların oluştuğu bildirildi.