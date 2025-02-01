İHA

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Elazığ'ın 4 bin yıllık Harput Mahallesi, tarihi ve efsaneleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Camii’nin eğik minaresi ve hemen yanında bulunan yaklaşık 133 yıllık eğik dut ağacı, yılın her döneminde yoğun ilgi görüyor.

"KADİR GECESİ AĞAÇ SECDE ETTİ" İDDİASI

Rivayete göre, Kadir Gecesi'nde cami bahçesinde oturan iki arkadaş, gece yarısı ilginç bir olayla karşılaştı. Biri Ulu Camii’nin minaresinin secde ettiğini görürken, diğeri dut ağacının eğildiğine tanık oldu. O günden bu yana minare ve ağacın secde halinde kaldığına inanılıyor.

Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan bu tarihi dut ağacı, kış aylarında da meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.