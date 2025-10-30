Elazığ'ın 4 bin yıllık mahallesi sonbaharda manzarasıyla büyülüyor Harput Mahallesi, sonbaharın renk cümbüşüyle büyüleyici bir manzara oluşturdu. Mahalleli ve ziyaretçiler, bu mevsim manzarasına büyük ilgi gösterdi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mahalle, sarı ve kızıl tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, tarihi bölgenin doğal güzelliklerini hayranlıkla izliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Tarihi mahalle, sonbaharda bambaşka... Elazığ'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan 4 bin yıllık Harput Mahallesi, sonbaharın gelişiyle birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu. KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTU Kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi mahalle, sarı ve kızıl tonların hakim olduğu doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Tarih ile doğanın iç içe geçtiği mahallede ortaya çıkan görüntüler, adeta kartpostallık kareler oluşturdu. ''HAVA SICAK OLDUĞU ZAMAN MİLLET BURAYA GELİYOR'' Mahalle sakinlerinden Cengiz Ünlü, "Güz mevsimi geldi. 4 bin yıllık Harput'ta tarihi Çınar'ın yanındayız. Hava sıcak olduğu zaman millet buraya geliyor. Dediğimiz gibi güz ayı geldi, yaprakların güzel renklere bürünmesiyle güzel bir gün yaşıyoruz." dedi.

