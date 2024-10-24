Elektrik faturasını yükselten cihazlar: Asla prizde bırakmayın

Haber Merkezi

Türkiye yüksek enflasyon döneminden geçerken vatandaşlar faturalarla da başa çıkmaya zorlanmaya başladı.

Dünya genelinde enerji fiyatlarında yaşanan artışa bağlı olarak tarifelere yapılan zamlar; elektrik, doğalgaz ve su faturalarını cep yakar hale getirdi.

Ancak küçük tasarruf tedbirleriyle bu faturaları makul ölçülere çekmek mümkün.

ELEKTRİK TASARRUFUNA DİKKAT

Bu tedbirlerden biri de evde kullanılan cihazları prizde takılı bırakmamak.

Söz konusu cihazları bekleme modunda (‘stand by’ ) bırakmak ya da fişe takılı bırakmak boş yere enerji tüketimine dolayısıyla faturaların da kabarmasına yol açıyor.

Ancak bazı cihazlar bu konuda diğerlerine göre çok daha fazla enerji kaybı yaşatıyor.

İŞTE O CİHAZLAR

İşte kesinlikle prizde bırakılmaması gereken o cihazlardan bazıları:

MASAÜSTÜ VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR

Hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar oldukça fazla enerji tüketir.

Ancak ikisi arasında bir sıralama yaparsak masaüstü bilgisayarlar çok daha fazla enerji harcar.

Masaüstü bilgisayarınızı tamamen kapatarak fişten çıkarmak yerine bekleme moduna almak faturanızda bu cihaz için önemli bir bütçe ayırmanıza neden olabilir.

MİKRODALGA FIRIN

Günümüzde hemen hemen her mutfakta bulunan mikrodalga fırınlar kullanılmadığı zamanlarda bile tam bir enerji oburudur.

Fırında yer alan saat göstergesi durmaksızın elektrik harcar.

Uzmanlara göre kullanılmadığı zamanlarda mikrodalga fırının fişini çekmek önemli tasarruf sağlıyor.

OYUN KONSOLLARI

Modern oyun sistemleri enerji tasarrufu özellikleriyle donatılmış olsa da, bu cihazların kullanılmadığı zamanlarda prize takılı bırakılması elektrik faturası ciddi bir yük getirebiliyor.

Çok sayıda kullanıcı, oyununu bitirip televizyonu kapattığında konsolu umursamadan prizde bekleme modunda bırakıyor.

İngiltere'de yer alan Enerji Tasarrufu Vakfı'nın (Energy Saving Trust) raporuna göre, oyun konsolları bir hanenin enerji kullanımının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.

UYDU ALICILARI

Tüketicilerin kapatmayı ve fişten çekmeyi en çok unuttuğu cihazlardan biri de kablolu TV ve uydu alıcısı.

Kullanılmadığı zamanlarda bu cihazların fişini çekmek aylık bazda enerji faturalarını önemli ölçüde rahatlatabiliyor.

Bu cihazlar bekleme modunda oyun konsollarıyla neredeyse aynı miktarda enerji tüketiyor ve bu da onları gizli israfın haline getiriyor.

ESKİMİŞ CİHAZLAR

Cihazlar yaşlandıkça, iç bileşenlerindeki aşınma ve yıpranma nedeniyle enerji verimlilikleri genellikle azalıyor.

Özellikle eski buzdolapları önemli miktarda enerji tüketicisi haline geliyor.

Uzmanlar miadı dolan eski eşyaların değişimi mümkünse enerji tasarrufu için daha verimli bir modele geçilmesini öneriyor.

Buzdolabını kapatmak neredeyse mümkün değil ancak eski cihazları değiştirmek enerji faturanızda önemli miktarda tasarruf sağlayabilir.

ELEKTRİKTEN TASARRUF ETMENİN YOLLARI

Bunun yanında elektrik faturasından tasarruf etmenin diğer yolları da şunlar:

- Enerji Tasarruflu Ampül Kullanın

- Cep Telefonunu Şarjda Bırakmayın

- Bulaşık ve Çamaşır Makinesini Tam Doluyken Kullanın

- Kıyafetlerinizi Toplu Ütüleyin

- Klima Çalıştırırken Isı Yalıtımına Dikkat Edin

- Fırın çalışırken Kapağını Sık Sık Açmayın

- Gereksiz Işıkları Kapatın

- Gün Işığından Daha Fazla Faydalanın

- Kurutma Makinesine Havlu Atın

- Bulaşıklarınızı Havayla Kurutun

- Küçük Öğünler için Mikrodalga Fırın Kullanın

- Programlanabilir Termostat Kullanın

- Çamaşırları Soğuk Suda Yıkayın

- Taşınabilir Güneş Enerjisi Paneli Kullanın