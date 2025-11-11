Abone ol: Google News

Emekliler için yaşanılacak en ideal ülkeler sıralandı: Birinci sırada Portekiz yer aldı

Global Citizen Solutions'ın 2025 Küresel Emeklilik Raporu'na göre, emeklilerin tercih edebileceği en iyi ülkeler listesinde 1. sıra Portekiz olarak belirlendi.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 10:40
  • Global Citizen Solutions, 2025 yılı için emekliler için ideal ülkeler listesinin başında Portekiz'i belirledi.
  • Rapora göre, Portekiz; yaşam kalitesi, ekonomi ve güvenlik gibi kriterlerde yüksek puan aldı.
  • ABD, ilk 10'a giremezken, Avrupa ülkeleri listede ön plana çıktı.

Global Citizen Solutions (GCS) tarafından 2025 yılı için hazırlanan Küresel Emeklilik Raporu, emekliler için en ideal yaşanılacak yerleri belirledi.

Rapor; ülkeleri prosedür kolaylığı, vatandaşlık ve hareketlilik imkanları, ekonomi, vergi avantajları, yaşam kalitesi, güvenlik ve toplumsal entegrasyon gibi altı alt endekste 20 kriteri 100 üzerinden puanlandırdı.

AVRUPA ÜLKELERİ LİSTENİN ZİRVESİNİ ALDI

CNBCE-e'nin haberine göre yapılan değerlendirme sonucunda, Avrupa'dan ülkeler listenin zirvesinde yer aldı.

Avrupa ülkeleri listenin büyük bir kısmını kaplarken, ABD'nin ise ilk 10'a giremediği görüldü.

EMEKLİLER İÇİN EN İDEAL ÜLKELER LİSTESİ

1. Portekiz

Puan: 92,61

2. Mauritius

Puan: 89,24

3. İspanya

Puan: 88,52

4. Uruguay

Puan: 88,05

5. Avusturya

Puan: 87,92

6. İtalya

Puan: 87,42

7. Slovenya

Puan: 87,30

8. Malta

Puan: 87

9. Letonya

Puan: 86,97

10. Şili

Puan: 86,44

