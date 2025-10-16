Ensonhaber sordu: Kadınlar askerlik yapmalı mı

Ensonhaber YouTube kanalımızda sokağın nabzını tuttuğumuz eğlenceli röportajlarımızdan bir yenisi daha yerini aldı.

Sürekli sahada halkın nabzını tutan Ensonhaber ekipleri, İstanbul'un farklı noktalarındaki sokak röportajlarıyla gündemi sallıyor.

Son olarak kadınların askere gidip gitmemesine ilişkin yaptığımız sokak röportajı da herkes tarafından izlendi.

İLGİNÇ CEVAPLAR GELDİ

Yaptığımız röportajda kadınlar yeterince disiplinli olduklarını söyleyip, askerlik yapmamaları gerektiğini söyledi.

Ancak erkekler ise "Madem eşitiz o zaman kadınlar askere gitmeli" cevapları verdi.

Bzı kadınlar ise "Madem eşitlik var. Herkes eşitlik diye söyleniyor. O zaman yapmalıyız" dedi.