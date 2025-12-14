Ensonhaber'in "kutlamıyorum" röportajı liseli gençlerin dilinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber YouTube kanalımızda sokağın nabzını tuttuğumuz eğlenceli röportajlarımızdan birisi, oldukça konuşuldu.

Sürekli sahada halkın nabzını tutan Ensonhaber ekipleri, İstanbul'un farklı noktalarındaki sokak röportajlarıyla gündemi sallıyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayına ilişkin yaptığımız sokak röportajında gelen cevaplar, milyonlarca kez izlenmişti.

"KUTLAMIYORUM"

"Ramazan ayından hayatınızda ne değişiyor?" sorusunu yönelttiğimiz son röportajımızda verilen bir cevap ise fenomenlere kadar malzeme çıkardı.

Ensonhaber mikrofonuna "Ramazan'ı kutlamıyorum" cevabını veren bir vatandaşın o anları, sosyal medyada viral oldu.

LİSELİ ÖĞRENCİLERİN DİLİNDE

Geçtiğimiz seneden bu yana unutulmayan röportajımız, liseli gençlere ilham oldu.

Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bizim röportajımızdan esinlenerek "Yılbaşını kutlamıyorum" videosu çekti.