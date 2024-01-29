Erciyes doldu taştı! 123 bin kişiyi ağırladı Hafta sonu 123 bin ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorunu kıran Erciyes'te adım atacak yer kalmazken, kar kalınlığı ise 140 santimetreye ulaştı.

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İHA

Hafta sonu tatilini fırsat bilenler soluğu, Erciyes'te aldı.

112 kilometrelik pistleri ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Erciyes'te, adım atacak yer kalmadı.

Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaştığı Erciyes'te hafta sonu 123 bin yerli ve yabancı turist, kayak yapmanın tadını çıkardı.

Tüm pistler kayakseverleri ağırladı

Dağcılık ve kış sporları alanında 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ile cazibe merkezi olan Erciyes’te 15 otel hizmet veriyor.

Çekya ve Polonya’dan charter seferleriyle, ayrıca farklı ülkelerden tarifeli uçaklarla Erciyes’e kayak yapmaya gelen yabancı turistlerle birlite çevre şehirlerden gelen yerli turistler, hafta sonu pistleri doldurdu.

Develi, Hisarcık, Tekir ve Hacılar Kapı olmak üzere dört kapıda birbiri ile bağlantılı tüm pistler kayakseverleri ağırlarken, hafta sonu ortaya renkli anlar çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)