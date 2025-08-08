Erciyes'in eriyen karlarından beslenen havuz, serinletiyor

İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi Erciyes Dağı'nın eriyen kar ve buzulları, kayaların arasından süzülerek yaklaşık 400 yıl öncesine dayanan doğal Keşişin (ya da Keyişin) Havuzu’na hayat veriyor.

"BABAM, DEDEM VE BEN BURADA YÜZMEYİ ÖĞRENDİK"

Soğuk ve içilebilir kalitedeki bu buz gibi su, özellikle yazın kavurucu sıcaklarında çevre halkı için serinleme durağı oluyor. Havuzda yüzerek rahatlayanlardan Ömer Coşkun, “Sıcaklarda bunalınca buraya gelirim, serinlerim. Babam, dedem ve ben burada yüzmeyi öğrendik” diye anlattı. Kuzeniyle birlikte serinlemek için buraya gelen Mustafa Eren Ersoy da havuzun serinletici etkisini vurguladı.

"SU, KAYALARIN ALTINDAN ÇIKIYOR"

Havuzun işletmecisi Mehmet Ali Kaya, Erciyes eteklerindeki bu doğal oluşuma “Keyişin” ya da “Keşişin” adı verildiğini belirterek, “Su kayaların altından çıkıyor ve 20 derece civarında. Derinliği bir metre ile 2.25 metre arasında değişiyor. Ailem üç-dört nesildir buranın işletmesini sürdürüyor. Yazın sıcaklarda buraya gelenler, buz gibi suda serinliyor” dedi.

Son dönemde sıcaklıkların 40 dereceyi bulmasıyla bölge halkının bu tarihi havuzu daha çok tercih ettiğini ifade eden Kaya, yapının yöre için önemli bir buluşma noktası olduğunu sözlerine ekledi.