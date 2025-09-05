Erzincan Valisi Aydoğdu’dan babası yoğun bakımdaki öğrenciye destek

8 Eylül’de başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda görevli idarecilerle toplantı yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, toplantı sonrası Ordu Caddesi’nde yürürken ilkokul müdür yardımcısı Kübra Aydın, yanına gelerek öğrenci Yunus Emre Adaş’ın durumunu aktardı.

VALİ'DEN GENÇ ÖĞRENCİYİ SEVİNDİREN TELEFON

Aydın, öğrencinin babasının yoğun bakımda olduğunu ve yurda ihtiyacı olduğunu belirtti. Aydoğdu, telefonunu alarak Yunus Emre’yi aradı ve şunları söyledi:

“Ben senin yurt işini ve diğer işlerini çözeceğim. Rahat ol. Babana selam söyle, akşam bir çay içmeye geleceğiz.”

Duygulanan öğretmene ağlamamasını söyleyen Vali Aydoğdu, örnek davranışı için başarı belgesi vereceğini ifade etti.

EV ZİYARETİ

Vali Aydoğdu, Yunus Emre Adaş’ı akşam evinde ziyaret etti. Babası Süleyman Adaş’ın şeker hastası ve beyin damarlarında pıhtı tedavisi gördüğü öğrenildi. Aydoğdu, öğrenciden durumu hakkında bilgi alarak gereken desteğin sağlanacağını belirtti.

VALİ AYDOĞDU: "ÖĞRETMENİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Vali Aydoğdu, öğretmen Kübra Aydın ile yaşanan bu duygu dolu anı sosyal medya hesabından paylaşarak örnek davranışı takipçileriyle paylaştı: