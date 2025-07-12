Erzincan'da 220 kilometre hıza ulaşan wingsuit atlayışı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 46’ncısı düzenlenen Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, adrenalin dolu anlara sahne oldu. Erzincan Valiliği, Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve KEMAV iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, dünyaca ünlü base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak’ın atlayışı nefesleri kesti.

DEMİR MERDİVENLERDEN GÖKYÜZÜNE

Koçak, Gabani bölgesindeki 600 metrelik yüksekliğe “Via Ferrata” adı verilen 517 basamaklı demir merdiven parkurunu tırmanarak ulaştı. Burada kurulan 6 metrelik özel platformdan, “Cennete Açılan Kapı” adlı noktadan kendini boşluğa bıraktı. Saatte 220 kilometre hıza ulaşarak kayalıkların altına kurulan hedefin içinden başarıyla geçen Koçak, yaklaşık 1400 metrelik uçuşunun ardından paraşütünü açarak Karasu Nehri’ne sorunsuz iniş yaptı. O anlar izleyenlerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

"KEMALİYE'YE GELMEDİĞİM YIL, BENİM İÇİN YAŞANMAMIŞ SAYILIR"

“Yarasa adam” lakabıyla tanınan Koçak, atlayış sonrası yaptığı açıklamada, ilk base jump deneyimini 2011’de Karanlık Kanyon’da gerçekleştirdiğini ve o günden bu yana her yıl Kemaliye’ye geldiğini belirtti:

Bugüne kadar 56 ülke gezdim ama bana 'Nerede yaşamak istersin?' deseler cevabım Kemaliye olur. Beni burası sahiplendi, bu yüzden bana ‘Eğin Kuşu’ adını verdiler.

"SPOR VE KÜLTÜR BURADA BULUŞUYOR"

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Koçak’ın performansının izleyenleri büyülediğini belirterek, şenliğin ultra maraton, bisiklet yarışı ve konserlerle devam edeceğini söyledi: "Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği ilçemize herkesi bekliyoruz"

"ADRENALİN TUTKUNLARINI KEMALİYE BEKLİYOR"

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan da, wingsuit atlayışının Türkiye’de ender görülen bir deneyim olduğuna dikkat çekerek, “Festival boyunca maratonlar ve doğa sporlarıyla unutulmaz anlar yaşanıyor. Herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Bedirhan Uygun da duygularını, “Yanımızdan geçerken resmen nefesimizi tuttuk. Muhteşem bir atlayıştı” sözleriyle paylaştı.