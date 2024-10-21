İHA
Erzincan merkezde cadde kenarındaki kaldırım üzerinde bulunan ağaçta miyavlayan yavru kedi, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti.
Köpeklerden korkup ağaca çıkan yavru kediyi indirmek için Zühal Atalay isimli vatandaş, arkadaşıyla birlikte kolları sıvadı.
YAŞ MAMAYI KOKLADI, AĞAÇTAN İNDİ
Bir süre aşağı inmemek için direnen yavru kediye daha sonra yaş mama getirilerek koklatıldı.
Yaş mamanın kokusunu alan yavru kedi, direnişini bırakarak aşağı inmeye ikna edildi. Yavru kedi aşağıda yaş mamasını yerken vatandaşlar da mutlu oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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