Herkes peteklere alüminyum folyo koyuyor: İşte nedeni...

Havalar soğudukça evlerde aynı sorular yeniden sorulmaya başlanıyor: Kombi kaç derecede olmalı, petekler ne kadar açık kalmalı, ısınırken nasıl daha az fatura ödenir...

Özellikle son yıllarda artan enerji maliyetleri, milyonlarca haneyi küçük ama etkili ipuçlarının peşine düşürdü.

Kimi kalın perdelerden, kimi halı kullanımından medet umuyor. Kimi ise kombiyi kısmadan tasarruf etmenin yollarını arıyor.

Tam da bu noktada, son günlerde kulaktan kulağa yayılan ve pek çok evde uygulanmaya başlanan basit bir detay dikkat çekiyor.

ALÜMİNYUM FOLYO ETKİSİ

Peteklerin arkasına yerleştirilen alüminyum folyo, yansıtıcı yapısı sayesinde duvara giden ısıyı geri çeviriyor.

Isı tekrar odanın içine yönlendiriliyor ve peteklerden alınan verim artıyor.

Uygulaması kolay ve maliyeti neredeyse yok denecek kadar az olan bu yöntem, özellikle yalıtımı zayıf evlerde daha etkili sonuçlar veriyor.