Yeni haftada Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alacak

- Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile kar yağışı, Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alacak.
- Çarşamba günü 56 ilde kar yağışı beklenirken, perşembe ve cuma günü ise kuzey ve doğu bölgelerde etkili olacak.
- İller için sarı kodlu uyarı verilmiş olup, sıcaklıklar düşecek ve yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu payşlaştı.
Buna göre; Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.
Soğuk ve yağışlı hava kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.
SALI GÜNÜ YAĞIŞ VAR
Ancak kısa süreli bu iyileşmenin ardından yeni bir sistem bekleniyor.
Salı günü sıcaklıklar batı kesimlerde lodosla birlikte artacak, yağış görülecek.
SİBİRYA KAYNAKLI SOĞUK HAVA GELİYOR
Hafta ortasında Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına alacak.
Çarşamba, Marmara'nın batısı dışında ülke genelinde yağış bekleniyor.
Perşembe, kuzey ve doğu bölgelerde etkili olacak sistem, cuma yurdu terk edecek.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA
Ankara'da yarın en yüksek sıcaklık sıfır derece hafif kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'da hava çok bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece.
İzmir parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 8 derece.