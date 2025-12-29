Yeni haftada Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu payşlaştı.

Buna göre; Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

Soğuk ve yağışlı hava kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Ancak kısa süreli bu iyileşmenin ardından yeni bir sistem bekleniyor.

Salı günü sıcaklıklar batı kesimlerde lodosla birlikte artacak, yağış görülecek.

SİBİRYA KAYNAKLI SOĞUK HAVA GELİYOR

Hafta ortasında Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına alacak.

Çarşamba, Marmara'nın batısı dışında ülke genelinde yağış bekleniyor.

Perşembe, kuzey ve doğu bölgelerde etkili olacak sistem, cuma yurdu terk edecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA

Ankara'da yarın en yüksek sıcaklık sıfır derece hafif kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da hava çok bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece.

İzmir parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 8 derece.