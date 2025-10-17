Erzincan'da boynuna kova takılan koyun, sürüyü korkuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Koyunlar kaçıştı, ortaya gülümseten görüntüler çıktı...

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Oğuz köyünde bulunan merada otlayan koyunların bulunduğu alanda bir koyun, yerde duran plastik kovayı boynuna geçirdi.

DİĞER KOYUNLAR KORKUYLA KAÇTI

Boynunda kova ile koşmaya başlayan hayvan, ne olduğunu anlayamayan diğer koyunların panikle kaçmasına neden oldu.

ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Çevrede bulunan vatandaşlar kovayı çıkarana kadar koyun ortalığı karıştırdı.

Arkadaşlarını boynunda kova ile gezerken gören diğer koyunlar da korkarak sağa sola kaçışınca eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.