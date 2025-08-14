Erzincan'da hayatı değişti: ABD'li King, İslamiyet'i seçti

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Hafız Mehmet Aydın Camii’nde ihtida töreni gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu İslam’ın iman esasları ve temel prensipleri ile ilgili bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından duygusal anlar yaşandı.

İSLAMİYETİ SEÇTİ

Uzun zamandır ruhunu besleyecek bir inanç arayışında olan Emily King, eşiyle birlikte geldiği Türkiye’de İslamiyet’i daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Amerika vatandaşı King, burada kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Hafız Mehmet Aydın Camii’nde gerçekleştirilen ihtida töreninde Emily King’in eşi de kendisine refakat etti.