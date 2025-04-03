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İHA

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde küçükbaş hayvan üreticileri, baharın gelişiyle birlikte kuzuların bakımına yoğunlaştı.

Her gün iki kez anneleriyle buluşturulan kuzular, merada otlatılacakları döneme hazırlanıyor.

Üreticilerden Ömer Faruk Küçük, kuzuların sağlıklı gelişimi için özel bir bakım sürecinden geçtiklerini belirterek, "Günde iki defa kuzularımızı anneleriyle buluşturuyoruz. Yaklaşık bir ay sonra ise büyüyen kuzularımızı meraya çıkararak otlatmaya başlayacağız." dedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Baharın gelişiyle birlikte köyde hareketli günler yaşanırken, kuzuların anneleriyle kavuşma anları hem üreticiler hem de izleyenler için renkli görüntülere sahne oluyor.

Bölgedeki hayvancılığın önemli bir parçası olan ve yüzyıllardır süregelen üretim kültürünü, köydekiler yaşatmaya devam ediyor.