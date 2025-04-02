Erzincan'da leylek ailesinin yuvası dikkat çekiyor

İHA

Erzincan'ın Mertekli köyü sakinleri, 22 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıp kuluçkaya yatan leyleklerin koruyuculuğunu yapıyor.

Gelişleriyle baharı müjdeleyen leylekler, şubat ayından itibaren Avrupa'dan yola çıkıp Anadolu topraklarına varıyor.

Sürüler halinde göçen leylekler, kendileri için belirledikleri uygun noktalarda, ilkbahar ve yaz aylarında konaklayarak yavruluyor.

Mertekli köyünde 22 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler, bu yıl da yine eski muhtar Mehmet Fırat'ın evinin önündeki elektrik direğine yuva kurdu.

"YILLARDIR KÖYÜMÜZDE YAŞIYORLAR"

Baharın müjdecisi kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi.

Mahallelinin gözü gibi baktığı yuvalarında sırayla kuluçkaya yatan leylekler, zaman zaman Karasu Nehri'nde besin bulmak için kanat çırpıyor. Köy sakinlerinden Songül Aydın, "Yıllardır bu leylekler köyümüzde yaşıyorlar. Kışın gidip baharda geri geliyorlar. Vefalı leyleklerimiz. Biz onları seviyoruz" dedi.

"SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Köylülerden Hüseyin Fırat da eskiden bölgede çok sayıda leyleğin bulunduğunu belirterek, sayılarının azaldığını söyledi. Leylekler köylerine gelmediğinde üzüldüklerini dile getiren Fırat, "Bir yıl maalesef leyleğimizin 4 yavrusu elektrik direğine takılarak ölmüştü ve çok üzülmüştük. Biz onları gerçekten çok seviyoruz. Maalesef leyleklerimizden sadece 1-2 tane kaldı.

Bizler elimizden geldiği kadarıyla onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ben her sabah kalktığımda onları izliyorum. Leyleklerin yavrularına ve eşlerine karşı olan saygısı ve sadakati çok yüksek. Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.